Abdullah Öcalan'la ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu?

turktime.com yazarı Talat Atilla, son dönemde Selahattin Demirtaş'ın hapisten üst üste yaptığı açıklamaların İmralı'daki Öcalan'ı kızdırdığını belirtti.

"Öcalan, Demirtaş'ın bu açıklamalarını ön alma, kendi önünü kesme, etkinliğini azaltma olarak algılıyor" diyen Atilla, "Öcalan'ın Demirtaş'a oldukça sert iki mektup yazdığını, bu mektuplarda, Kürt siyasetinin doğal akışına uygun olmayan söylemlerinden rahatsız olduğunu belirttiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

Atilla, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Demirtaş ve Öcalan arasında siyasi bir rekabet olduğu anlaşılıyor.

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Öcalan'ın içeride olmasının meydana getirdiği boşluğu Kandil ve Demirtaş aynı anda doldurmaya çalışıyor.

Ana kumanda elinde silah tutan PKK'da. Navigasyonu PKK atıyor.

Demirtaş, atılan navigasyondan her ayrıştığında, PKK ikazıyla karşılaşıyor.

Ve kontrollü de olsa geri adım atıyor.

Gerçekçi olmak lazım.

Öcalan'ın 40-70 arası yaş grafiğinde bir etkisi olsa da, Kürt siyasetinde genç kuşakta Demirtaş etkili.

Bu etkisinin de farkında.

HDP, Demirtaş'a yakın ne kadar siyasetçi varsa tasfiye etti.

Demirtaş'la HDP arasında reel ve psikolojik savaş var ama amaçları farklı değil!

Son dönemde Demirtaş'ın hapisten üst üste yaptığı açıklamaların İmralı'daki Öcalan'ı kızdırdığını öğrendim.

Öcalan, Demirtaş'ın bu açıklamalarını ön alma, kendi önünü kesme, etkinliğini azaltma olarak algılıyor.

Öcalan'ın Demirtaş'a oldukça sert iki mektup yazdığını, bu mektuplarda, Kürt siyasetinin doğal akışına uygun olmayan söylemlerinden rahatsız olduğunu belirttiğini ögrendim.

Mektubun kapsamlı içeriğini, Demirtaş'ın Öcalan'a yanıt verip vermediği bilgisini alamadım ama mektupların üst dilden yazılan ikazlar olduğunu söyleyebilirim.

Umarım daha geniş bilgiyi ilerleyen günlerde verme imkanım olur. (…)"