Abdullah Gül’le ilgili şok iddia! Bunu yapıyormuş
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bomba bir iddiayı ortaya attı. Abdullah Gül’ün gözünün hâlâ cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğunu ileri süren Özçelik, "Gül'ün Altılı Masa'da kulis yaptığı konuşuluyor" dedi.
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bomba bir iddiayı ortaya attı. Abdullah Gül’ün gözünün hâlâ cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğunu ileri süren Özçelik, "Gül'ün Altılı Masa'da kulis yaptığı konuşuluyor" dedi.
İşte o bomba yazının ilgili bölümü:
"Altılı Masa'da sular durulmuyor.
Saraçhane krizi bitmiş değil.
Akşener’in itirazları sürüyor.
ABD derin devletinin dergisi Foreign Policy…
İmamoğlu lehine topa girdi.
Abdullah Gül’ün gözü hâlâ adaylıkta.
Altılı Masa'da kulis yaptığı konuşuluyor.
Seçim yaklaşıyor.
Dananın kuyruğunun kopmasına az kaldı.
Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. (...)"