Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.17 Nisan 2019 Çarşamba 23:42
Ocak Medya’nın sorularını cevaplayan ve tamamını yarın yayınlanacak olan söyleşide Abdullah Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4 — 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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