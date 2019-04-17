Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocak Medya’nın sorularını cevaplayan ve tamamını yarın yayınlanacak olan söyleşide Abdullah Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4 — 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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