Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında tansiyon yükseliyor. Konuyla ilgili önemli siyasetçilerden peş peşe çıkışlar gelirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Abdullah Gül yaptığı açıklamada, ‘Devlet hayatım boyunca Kafkasların istikrar ve huzura kavuşması için gayret göstermiş bir kişi olarak Ermenistan’ın tutumundan derin teessür duyuyor ve Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları kınıyorum. Umarım Ermenistan yönetimi, uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmeden bölgeye kalıcı barışın gelemeyeceğini artık anlar ve halkının gerçek çıkarları ile refahına hizmet edecek şekilde 29 yıldır sürdürdüğü bu haksız işgale son verir’ ifadelerini kullandı.