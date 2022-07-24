Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik!

Türkiye'nin girişimiyle görüşmelerine başlanan ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan dünya ülkelerine ulaştırılmasını hedefleyen "Güvenli Tahıl Koridoru"nun anlaşma metni, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Anlaşmanın gerçekleşmesinden ardından AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya, Ukrayna, Arnavutluk ve BAE gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı.

Tüm dünyayı memnun eden anlaşma ile ilgili bir yorum da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gül, "Dünyanın en acil sorunlarından olan 'açlıkla mücadele ve gıda güvenliği' konularına katkı sağlayacak tahıl anlaşmasının Türkiye'de gerçekleşmesi insanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.