Abdullah Gül'den Erdoğan'a kutlama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
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