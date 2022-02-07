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Gündem Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu
Gündem

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine Emine Erdoğan'a telefonda 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:05:00 -
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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