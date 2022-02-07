Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine Emine Erdoğan'a telefonda 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.