Abdullah Gül'den Batman mesajı

Bu sabah Batman’da bir bombanın infilak etmesi sonucu 7 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz ise yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlere misliyle karşılık verileceğini açıklarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter hesabından açıklamada bulundu.

“Hepimizin yüreğini dağladı”

Gül şunları yazdı:

“Bu sabah Batman’da hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz hepimizin yüreğini dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun.”