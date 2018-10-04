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Abdullah Gül'den Batman mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sabah Batman’da meydana gelen ve 7 askerimizin şehit olmasına neden olan patlamayla ilgili, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:04
Abdullah Gül'den Batman mesajı

Bu sabah Batman’da bir bombanın infilak etmesi sonucu 7 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz ise yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlere misliyle karşılık verileceğini açıklarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter hesabından açıklamada bulundu.

“Hepimizin yüreğini dağladı”

Gül şunları yazdı:

Bu sabah Batman’da hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz hepimizin yüreğini dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:04
  1. Ordu
  2. Abdullah Gül
  3. Batman

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