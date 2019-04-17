Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı partinin ismi ne

AK Parti içindeki küskünler olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakanlardan Ali Babacan’ın kuracağı partinin ismi son dakika belli olduğu iddia edildi. Peki Ali Babacan’ın kuracağı partinin ismi ne?

Turktime yazarı Talat Atilla, Abdullah Gül’ün akıl hocalığını yaptığı ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğinde kurulması beklenen yeni partinin ismine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yazar Talat Atilla, eski bakanlardan Ali Babacan'ın kuracağı partinin adını bugünkü köşesine taşıdı.Yeni partinin ön ismini 'HUZUR PARTİSİ' olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara'da iki kişiye de kuruculuk teklif etti. Siyaset dışı iki isimden birisi Ankara'da yaşayan avukat Süleyman Çetin. Çetin, İş Bankası'nın eski avukatlarından olduğu gibi Ankara Barosu'nun eski çevre komisyonu başkanı ve TEMA Vakfı'nın Ankara yöneticilerinden.

Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman Çetin ne iş yapmakta