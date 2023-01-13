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Ekonomi Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam şoku!
Ekonomi

Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam şoku!

Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak belirlendiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte emekli cumhurbaşkanlarının maaşına da bu yıl zam yapılmayacak. Bu nedenle eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül, bu yıl da 41 bin 912 lira maaş alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:55:00 -
Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer'e zam şoku!

Son bir yılda milletvekili emeklisine 33 bin 110 lira zam yapıldı. 2022 yılın ocak ayında 18 bin 860 lira olan aylıkları geçen temmuzda memur katsayısına bağlanarak 39 bin 977 liraya çıkarılan emekli vekillerin aylığı ise 51 bin 970 lira oldu. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu.

Halen vekillik yapan emekli vekil yaşadı

Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya çıktı. Böylece yeni zamlarla birlikte, son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 TL, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılmış oldu.

Emekli TBM Başkanı ve Başbakan maaşları

İnternet Haber'de yer alan habere göre; yüzde 30'luk zamla emekli TBMM başkanları ile emekli başbakanların aylığı 43 bin 715 liradan 56 bin 830 liraya, emekli cumhurbaşkanı yardımcılarıyla emekli bakanların aylığı da 39 bin 977 liradan 51 bin 970 liraya yükseldi.

A. Necdet Sezer ve Abdullah Gül'e zam yok

Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak belirlendiği için; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte emekli cumhurbaşkanlarının maaşına da bu yıl zam yapılmayacak.

Bu nedenle eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül, bu yıl da 41 bin 912 lira maaş alacak.

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