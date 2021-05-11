Abdullah Gül Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Abdullah Gül üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.