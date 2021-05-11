Abdullah Gül Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Abdullah Gül üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?