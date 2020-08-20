Abdullah Gül imaj değiştirdi

2023'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın çatı adayı olacağı iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son haliyle görenleri şaşırttı. Gül'ün son görüntüsünde imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Bıyıklarını kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı açıklamalarla cumhurbaşkanlığı seçimleri için kapıyı kapatmadığı Abdullah Gül'ün, kameralara yansıyan yeni görüntüsünde imaj değiştirdiği görüldü. Gül, ilk kez bıyıksız olarak görüntülendi.

Aday olacak mı?

İsmi sık sık Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Gül, net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylığıyla ilgili ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ demişti.



