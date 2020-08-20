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Gündem Abdullah Gül imaj değiştirdi
Gündem

Abdullah Gül imaj değiştirdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son görüntüsünde bıyıklarını keserek imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:49:00 -
Abdullah Gül imaj değiştirdi

2023'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın çatı adayı olacağı iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son haliyle görenleri şaşırttı. Gül'ün son görüntüsünde imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Bıyıklarını kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı açıklamalarla cumhurbaşkanlığı seçimleri için kapıyı kapatmadığı Abdullah Gül'ün, kameralara yansıyan yeni görüntüsünde imaj değiştirdiği görüldü. Gül, ilk kez bıyıksız olarak görüntülendi.

Aday olacak mı?

İsmi sık sık Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Gül, net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylığıyla ilgili ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ demişti.

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Yorumlar

Arjan

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asa

kendini bitirmis bir adam...ikili oynuyor.....MILLI OLMADIGI DA ORTAYA CIKTI:::DIYECEK BIR SEY KALMIYOR:....beni dunya gorusumun zitti bir parti aday gosterecek kabul edecegim....ben buna siyasi onursuzluk derim..
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