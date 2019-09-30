Abdullah Gül ile ilgili kulisleri sallayan gelişme! 'Garanti aldım'

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgileri gelmeye başladı.

Yeni Çağ'dan ayrılan Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partiler ve muhalefetin çatı adayı olacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Takan, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için söz almış gibi bir hava oluşturduğunu belirterek, "İstanbul’da, Gül, kendisi ile görüşenlere Kılıçdaroğlu’ndan garanti aldığını söylüyor. Kılıçdaroğlu, bunu kendine soranlara kesin bir dille yalanlıyor. Gül, partiyi en geç yılbaşında önce de belki de Ekim ayında kuracaklarını söyleyip, Cumhurbaşkanlığı çantada keklik havası veriyor" dedi.