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Abdullah Gül ile ilgili kulisleri sallayan gelişme! 'Garanti aldım'

Bir dönem Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Takan, yeni siyasi oluşumlarla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:46
Abdullah Gül ile ilgili kulisleri sallayan gelişme! 'Garanti aldım'

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgileri gelmeye başladı.

Yeni Çağ'dan ayrılan Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partiler ve muhalefetin çatı adayı olacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Takan, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için söz almış gibi bir hava oluşturduğunu belirterek, "İstanbul’da, Gül, kendisi ile görüşenlere Kılıçdaroğlu’ndan garanti aldığını söylüyor. Kılıçdaroğlu, bunu kendine soranlara kesin bir dille yalanlıyor. Gül, partiyi en geç yılbaşında önce de belki de Ekim ayında kuracaklarını söyleyip, Cumhurbaşkanlığı çantada keklik havası veriyor" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:46
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • MalatyalıMalatyalı40 dk önce
    Gul. Cumhurbaskani. Kilictaroglu yardmcisi siz. Dusunun memlekitin halini feto sira bekliyor. Hersey iyi olacak. 
  • AliAli48 dk önce
    Yeniden Refah Partisi çözümün tek odağıdır. Siz çok iyi olsaydınız davanızı satmazdiniz ...

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