Abdullah Gül-Bülent Arınç şahtı, şahbaz oldu! Şimdi başınız tam göğe eğer artık

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu'na verilen ve henüz kesinleşmemiş olan cezayı eleştirip AK Parti'ye vurmaya çalışan bazı AK Parti kurucularını yerlere göklere sığdıramadı.

CHP amigosu Deniz, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimlerin sözlerini referans alıp, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve o süre boyunca siyaset yasağı, adeta kamuoyu vicdanında mahkûm oldu.

On binlerce insan Saraçhane Meydanı'nda toplanarak karara tepki gösterdi.

Bir “ahmak” sözü nedeniyle İstanbul'da iki kez seçim kazanan ve çok sevilen bir siyasetçinin siyasi yasak almasını hangi siyasi akıl tasvip edebilirdi ki?

Zira AK Parti'nin kurucuları Abdullah Gül, Bülent Arınç, kıdemli hukukçu Cemil Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda AK Partili, kararın hukuki ve isabetli olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Bazı AK Partililer “Bu mağduriyet seçimlerde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın aleyhine sonuçlar doğurur, mahkeme kararında bir yanlışlık var” demeye başladılar. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar bunu açık açık yazdı.

Yıllardır AK Parti'yi destekleyen bazı yazarlar, yazılarında ve yorumlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu kararı tasvip etmeyeceğini ifade ettiler.”