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Aktüel Abdullah Çiftçi insanlığı şoke edecek haberi verdi: 2025'te dünyaya gelecek
Aktüel

Abdullah Çiftçi insanlığı şoke edecek haberi verdi: 2025'te dünyaya gelecek

Araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi, küreselcilerin 2025 yılında insanlık ile uzaylıları tanıştıracaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:56:00 -
Abdullah Çiftçi insanlığı şoke edecek haberi verdi: 2025'te dünyaya gelecek

Araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi, son dönemde gündeme gelen uzaylılar ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok' programında konuşan Abdullah Çiftçi, uzaylıların insan eliyle dünyaya getirileceğini söyledi.

İşte Abdullah Çiftçi'nin o sözleri:

2025'te uzaylılarla bizleri tanıştıracaklar. Ama bu uzaylı mı gerçek mi bilemem. Dijital teknolojilerle robotlar üretiyorlar. Bence sahte olacak. Gerçek uzaylı değil. Bu da küresel hükümet kurma hedeflerinden bir tanesidir. Artık problemlerin lokal değil küresel olmasını istiyorlar. Ortak bir düşman, ortak bir çözüm istiyorlar. Bu proje uzun süredir var. Bu kadar ilahiyatçı almalarının sebebi budur. Uzaylılarla ilgili daha çok film ve dizi göreceğiz. Mesela uzaya teleskop gönderdiler. Çıkıp uzaylıları bulduk, diyecekler. Tarihi veriyorum. 2025'te tanıştıracaklar. Uzaylılara karşı savaş çıkartacaklar.

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Yorumlar

midyat'lı

başka işin yok mu
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meyyid

bu adam ne içiyor çok merak ediyorum.güzel film yazarı olur bu adamdan.
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