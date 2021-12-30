Abdullah Çiftçi dolar konusunda üstüne basa basa uyardı: O döneme dikkat! Operasyon yapılacak

Araştırmacı yazar Abdullah Çiftçi, 2022 yılına dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Abdullah Çiftçi, kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamada, dünya genelinde ekonomik krizlerin baş göstereceğini söyledi.

Seçim dönemine dikkat

İşte Çiftçi'nin o açıklamaları:

2022'de ekonomik kriz birçok ülkede baş gösterecek. FED faiz artırılacağını söylüyor. Bu da doların dalgalanmasına neden olacak. Türkiye faiz arttırmayacağı için yine üstümüze gelecekler. İktidar ile muhalefet arasındaki seçim mücadelesinde ekonomimiz büyük bir operasyon yiyecek. 'Biden, Erdoğan'ı devirmek lazım' diyor. Yani algı ile Türkiye'ye operasyon yapacaklar.

Biz de kriz önce başladı

Omicron vakası ile ham madde fiyatları yine artabilir. Bill Gates'in pandemiye yönelik açıklamaları var. Enerji fiyatları yükseliyor. Kapanmalar devam ediyor. Gıda noktasında yükselme var. Bizim problemimiz dünyadan biraz ayrışıyor. Bunları görerekten bireysel olarak hazırlıklı olmalıyız. Kur vadeli mevduat hamlesi rahatlatacak bu ülkeyi. Zaman kazandıracak. 2022'de baş gösterecek olan şeyler biz de önden başladı. Karaborsacılar, stokçuluk, gıda pahalılığı...

Olumlu şeyler olacak

2022'de hep olumsuz değil olumlu şeyler de olacak. Mesela ülkemiz için enerji anlamında bir takım gelişmeler olabilir. 2045'e kadar yeryüzünde belli şeyler yaşanacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine yaklaşacağız. Bu süreç iyi yönetilirse iyi atlatılabilir. Omicron turizm konusunda engel olmazsa Türkiye, turizm anlamında tarihi bir kazanç sağlayacak.