Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, ismi Trabzonspor'la da anılan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
Adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, Antalyaspor'un yeni hocası olacak.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği belirtildi.
En geç pazartesi günü Antalya'ya gidecek olan teknik adam, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.