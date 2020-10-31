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Spor Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Spor

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, ismi Trabzonspor'la da anılan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:46:00 -
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, Antalyaspor'un yeni hocası olacak.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği belirtildi.

En geç pazartesi günü Antalya'ya gidecek olan teknik adam, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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