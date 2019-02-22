Abdullah Avcı’nın, Samet Aybaba’ya karşı karnesi iyi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Samet Aybaba’nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’de Samet Aybaba’nın başında olduğu 5 farklı takıma karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Avcı’nın Aybaba’ya karşı tek mağlubiyeti bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. 48 puanla zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak isterken, Bursa temsilcisi ise İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bu müsabaka öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Bursaspor’un çalıştırıcısı Samet Aybaba’ya karşı psikolojik üstünlüğü de bulunuyor.



10 maçta sadece 1 kez kaybetti

Abdullah Avcı, ligde Samet Aybaba’nın başında bulunduğu Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Bucaspor ve Gençlerbirliği’ne karşı toplamda 10 karşılaşmaya çıktı. 55 yaşındaki Avcı, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Başarılı çalıştırıcı, Samet Aybaba’ya karşı Süper Lig’deki tek yenilgisini 10 Aralık 2017’de deplasmanda Sivasspor’a 1-0 kaybederek almıştı.

Abdullah Avcı idaresindeki Medipol Başakşehir, Aybaba’nın takımlarına karşı rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesinde ise 8 gol gördü.



Abdullah Avcı’nın, Samet Aybaba’nın takımlarına karşı aldığı skorlar şöyle:

Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2018-2019)

Medipol Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 (2017-2018)

Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (2017-2018)

Eskişehirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (2015-2016)

Medipol Başakşehir: 2 - Eskişehirspor: 1 (2015-2016)

Medipol Başakşehir: 2 - Bucaspor: 1 (2010-2011)

Bucaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (2010-2011)

Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1 (2008-2009)

Gençlerbirliği: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (2008-2009)

Bursaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (2007-2008)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.