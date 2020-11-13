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Spor Abdullah Avcı’dan spor camiasını ayağa kaldıracak sözler! ‘Şampiyonluğumuzu aldılar’
Spor

Abdullah Avcı’dan spor camiasını ayağa kaldıracak sözler! ‘Şampiyonluğumuzu aldılar’

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı Başakşehir'i çalıştırırken şampiyonluğun kaybedildiğine ilişkin, ‘2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:00:00 -
Abdullah Avcı’dan spor camiasını ayağa kaldıracak sözler! ‘Şampiyonluğumuzu aldılar’

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın çarpıcı açıklamalar yaptığını belirtti.

RadyoGol'de konuşan Niğdelioğlu, Abdullah Avcı'nın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan almadığı paralar var. Vaat edilen paraların hiçbiri ödenmemiş. Bunun için de bir hukuki bir süreç başlatmamış. Hoca daha önce Manisaspor'dan ayrılırken el sıkışarak ayrılmış. 2.5 milyon Lira bırakmış.

"Beşiktaş'ta durumu toparlamamı istemediler"

"Beşiktaş'ın bugünkü durumunun da mı sebebi benim? Demek ki bir eksiklik var. Bunu zaman içerisinde toparlama gibi bir amacımız, yol haritamız vardı ama bunu istemediler diyor."

"Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırırken şampiyonluğun kaybedildiği Galatasaray maçıyla ilgili de şunları söyledi:

"Benim başarısızlığım, yapamadıklarım konuşuluyor ya, 'Abdullah Avcı ne yaptı ki deniyor' ya diyor. 'O sene tescillenmiş bir konu var' diyor. Tam olarak cümlesini de söyleyeyim. İlginç bir cümle çünkü. 2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsam ne olurdu' diyor."

Trabzonspor - Alanyaspor maçında neden çıkmadı?

Trabzonspor'un başında Alanyaspor maçına çıkmamasıyla ilgili olarak ise "Gece 12'de imzalar atıldı. 10 saat vardı maça. Lisans olmadığı için Trabzon'a gitmem yanlış olurdu. Hocaya da verildi ve anlaşıldı sahaya o çıktı" dedi.

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