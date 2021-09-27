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Spor Abdullah Avcı tepki gösterdi: Hep mi kavga edelim
Spor

Abdullah Avcı tepki gösterdi: Hep mi kavga edelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor ile 1-1'lik skorla berabera kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 22:58:00 -
Abdullah Avcı tepki gösterdi: Hep mi kavga edelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sabırla oynamamız gerekiyordu"

"İki haftadır çok kırılmalar yaşıyoruz. Oyun aslında bizim hakimiyetimizde başladı. Saha dağılımımızda sıkıntı vardı ama iyiydik, sabırla oynamamız gerekiyordu."

"Sarı kart tartışılır"

"Sarı kart tartışılır. Bu kadar kolay sarı görülmemesi gerekiyor. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım."

"Uğurcan bir tane hatalı gol yedi"

"Uğurcan ilk yarıda bir tane kurtardı, bir tane de hatalı gol yedi. Olabilir, geçen hafta da 3 tane kurtarmıştı."

"Hep mi kavga edelim"

"Sahada her şeye itiraz ediliyor. Her şeye konuşuluyor. Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım. Böyle oyun gelişmez."

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