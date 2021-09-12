Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim ama...

Trabzonspor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gel-gitlerin çok olduğu bir maç oldu. Geçen seneden beri 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, genç oyunculardan kurulu geçiş takımı oldular. Ama biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak. Skordan memnun değilim, ama oyundan memnunum. Kazanacak fırsatları yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."