Abdullah Avcı: Şampiyonluk maçı değil

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor 'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

"Geldiğimde Ahmetcan A Takıma çıkmıştı. Ona ve onun gibi gençlerimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama hiç durmadan çalışmaya devam etmeliler. Bu kupayı birçok defa almış bir takımız. Buna göre performans göstermeliyiz. Bugün maça da oldukça iyi başladık. Ama rakip genç, dinamik ve sizi hataya zorlayan bir ekipti. Ama üstesinden gelmeyi başardık. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak önemliydi. Neden şimdiden ve kupa maçı varken Konyaspor maçı konuşuluyor anlamadım. Taraftarımızı ne zaman çağırsak yardımımıza koşuyorlar. Konyaspor maçı içinde sanırım biletler tükenmiş. Harika bir sezon geçiriyoruz. Ama bu sadece bir lig maçı. Şampiyonluk maçı değil."

Basın toplantısı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, tur atlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç eksiği bulunan oyuncularının performansını bugün Denizlispor karşısında görmek istediklerini dile getirdi.

Oyuncularının sahada dalgalı bir performans sergilediğini anlatan Avcı, "Trabzonspor'un yer aldığı her platformda kazanması ve kazanma alışkanlığını devam ettirmesi gerekiyor. Bu kupayı defalarca almış, kupa finalleri oynamış bir takımız. Bu sene her iki yarışın da içindeyiz ve sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık. Kazanmak son derece önemli. Bu alışkanlığa devam etmek önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'a da ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.