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Spor Abdullah Avcı ilk peşinde
Spor

Abdullah Avcı ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde. Bordo-mavili takımla önemli bir ivme yakalayan deneyimli teknik adam taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 11:16:00 -
Abdullah Avcı ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde. Bordo-mavili takımla önemli bir ivme yakalayan deneyimli teknik adam taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuturken taraftarı önünde ise İstanbul'un 3 büyükleri karşısında ilk galibiyetini hafta sonu evinde ağırlayacağı Galatasaray'a karşı almayı planlıyor.,

En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Avcı, sahasında ise Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.

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