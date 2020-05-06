  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Abdullah Ağar'dan Hafter açıklaması! Eğer bu olursa Libya’da biterler

Sosyal medya hesabından Hafter’in gücüne ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Bu çark ne zaman kırılırsa, Hafter o gün Libya'da biter’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:30:00 -
Abdullah Ağar'dan Hafter açıklaması! Eğer bu olursa Libya’da biterler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Hafter’in gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafter’in gücünün BAE’nin Aşiret liderlerine rüşvet vermek için sağladığı imkanlar üzerine kurulu olduğunu belirten Ağar, ‘Bu çark ne kadar zayıflarsa, Hafter o kadar zayıflar. Bu çark ne zaman kırılırsa, Hafter o gün Libya'da biter’ ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım,

İngiltere’den dünyayı sarsan iddia! İki ülke aşı bilgilerini çalmak için saldırdı
İngiltere’den dünyayı sarsan iddia! İki ülke aşı bilgilerini çalmak için saldırdı

Dünya

İngiltere’den dünyayı sarsan iddia! İki ülke aşı bilgilerini çalmak için saldırdı

ABD’den küstah hamle! Suriye’de yeni bir PKK timi kuruyor
ABD’den küstah hamle! Suriye’de yeni bir PKK timi kuruyor

Dünya

ABD’den küstah hamle! Suriye’de yeni bir PKK timi kuruyor

Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme! Katar'da çatışma çıktı
Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme! Katar'da çatışma çıktı

Dünya

Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme! Katar'da çatışma çıktı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Çin'e karşı yeni hamle
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama! ‘Utanç verici’
Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama! ‘Utanç verici’

Dünya

Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama! ‘Utanç verici’

Boris Johnson rotasını çizdi! Bazı kararlar yürürlüğe girecek
Boris Johnson rotasını çizdi! Bazı kararlar yürürlüğe girecek

Dünya

Boris Johnson rotasını çizdi! Bazı kararlar yürürlüğe girecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı