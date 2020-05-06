Abdullah Ağar'dan Hafter açıklaması! Eğer bu olursa Libya’da biterler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Hafter’in gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafter’in gücünün BAE’nin Aşiret liderlerine rüşvet vermek için sağladığı imkanlar üzerine kurulu olduğunu belirten Ağar, ‘Bu çark ne kadar zayıflarsa, Hafter o kadar zayıflar. Bu çark ne zaman kırılırsa, Hafter o gün Libya'da biter’ ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım,