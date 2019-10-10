Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘Türkiye gider vurur’

Abdullah Ağar, Çin devlet televizyonuna verdiği röportajda, Pentagon'un Türkiye'yi Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarmasını değerlendirdi. Ağar, Türkiye'nin kendi hava sahasını kullanarak bile 30 km derinliğe operasyon yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Türkiye dün itibariyle Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Bölgeden terörü söküp atacak olan operasyonla, çok sayıda Suriyelinin ülkesine döndürülmesi ve bölgeye barışın huzurun getirilmesi hedefleniyor.

Operasyonun insani boyutu bu şekildeyken bir de askeri kısmı var. Bilindiği üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıklamıştı.

‘Türkiye sıkıntı yaşamaz’

Konuyla alakalı Çin devlet televizyonuna konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin hava görev emrinden çıkarılmasının biraz sıkıntı çıkaracağını düşündüğünü ancak, Türkiye'nin silah ve mühimmatlarının 30 kilometre derinliğindeki operasyonlarda, kendi hava sahasını kullanarak etki gösterebilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Ağar, "Türkiye kendi hava sahasını terk etmeden, belirlediği hedefleri 30 km öteden savaş uçaklarıyla vurabilir" dedi.

Provokasyon uyarısı

Abdullah Ağar röportajın devamında, PKK'nın sivilleri kalkan olarak kullanacağını bu sebepten ötürü Türkiye'nin provokasyon ve manipülasyonlarla karşı karşıya kalacağını da söyledi.