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Gündem Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"
Gündem

Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan’ın bölgedeki oyunlarının nasıl sonlanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:06:00 -
Abdullah Ağar’dan dikkat çeken ifadeler! ‘’Bu, Ermenilerin tüm oyunlara son verecek"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ve Ermenistan sorununa ilişkin önemli açıklama yaptı.

Axar.az’a konuşan Abdullah Ağar, ‘Hocalı, Khankendi, Hocavend ve Ağdara'ya dönmenin ana yolu, nüfus yapısını Azerbaycan lehine değiştirmektir’ dedi.

Abdullah Ağar’ın bu açıklaması ‘Ermeni provokasyonlarının da önlenmesine yardımcı olacaktır’ şeklinde yorumlandı.

Abdullah Ağar açıklamalarında, "Savaş sırasında bu bölgelerden mülteci ve yerinden edilmiş Azerbaycanlı kardeşlerimizin yeni nesil ile birlikte devletin destek politikası çerçevesinde geri dönüşünü hızlandırmak gerekiyor. Bu, Ermenilerin şu anda oynadıkları tüm oyunlara son verecek " dedi.

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