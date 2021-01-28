Abdullah Ağar'dan çok kritik operasyon açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yılın ilk toplantısında, ana gündem Yunanistan ile yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele de ele alınacak. Ama yılın ilk MGK'sında en önemli gündem Sincar'a muhtemel operasyon olacak. Peki Sincar'a operasyon olacak mı? Sincar neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Sincar'a olası operasyon masada

Ağar, "Sincar Suriye ile Irak arasındaki geçişi kopartılması adına son derece önemli. Şu an Suriye'de 40 bin km'lik karelik bir alan içerisinde 120 bin tane PKK'lı terörist var. Konu şu bu teröristler nerede, ne zaman, ne şekilde ve nasıl kullanılacaklar ve kime karşı kullanılacak? Türkiye bunu çok iyi okuyor." ifadelerini kullandı.

Pek çok denklemi etkileyecek

TSK'nın bu zorlu bölgedeki operasyonu yapabilecek güçte olduğunu belirten Ağar, "Sadece Sincar harekatı dediğimiz zaman Sincar harekatını konuşmuyoruz, bölgedeki pek çok denklemi etkileyecek ve değiştirecek bir harekatı konuşuyoruz." şeklinde konuştu.