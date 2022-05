Abdullah Ağar: Türk askeri Rusların yaptığı hataya düşmez

TRT Haber'de Cengizhan Cevahiroğlu'nun sunduğu Birinci Sayfa programına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Perşembe günü yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası olası bir harekat iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Ağar, bu konunun çok önemli olduğunu, Türkiye'nin karşısında sayıları 130 bini bulan ve çölün altını bir tünel ağına çeviren, buralardan da Türkiye'ye karşı konvansiyonel terör mücadelesi yapmaya hazırlanmış bir örgüt olduğunu belirterek "Bununla ilgili tehdidin güncellenmesi ve tehdide karşı mücadele edebilecek yığınağın oluşturulması lazım. Bununla ilgili hazırlıkların etkin bir şekilde hem sahada hem diplomaside hem de konjoktürde yapılması lazım" dedi.

"Akıllı devlet hiçbir zaman zarara uğrayabileceği ve astarı yüzünden pahalıya gelebilecek mücadeleye girmez" diyen Ağar olası bir harekatla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yığınağın oluşturulması, şartların oluşturulması ve ardının etkinin ortaya konması gerekir. Bir harekatla ilgili sadece asli unsurların değil vekil unsurların da harekata hazırlanması ve gerekli planlamaların güncellenmesi gerekir."

TSK Rusya'nın Ukrayna'da düştüğü hataya düşmez

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata her an başlayabilme gücüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağar "Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekat yapabilir. Ancak hamaset yüklü bir cümle ile Mehmetçiğe zarar verecek bir hamleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaz. Temel karine zafere ulaşmak ancak amaç zafere en az zayiatla ulaşmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün emri aldığı zaman girer, ancak bunun üreteceği riskler var. Bunlar da hazırlık ateş boyutu, yıkım ve istikrarsızlaştırma boyutu var. Türk Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı hatayı yapmaz" dedi ve karada ve havada yapılması gerekenleri sıraladı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ı tehdit etmediğini söyleyen Abdullah Ağar "Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor yalanı ile Miçotakis,Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimini ABD'nin insafına terk etti. Yunanistan'ı proksi devlete veya ABD'nin 51. eyaletine dönüştürdü. Bu Yunanistan açısından çok korkunçtur. Türkiye açısından ise Yunanistan ile ilgili işlerin bundan sonra ABD ile yürütülmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Ağar, Yunanistan hükumetinin Atlantiğin desteğini alarak Megali İdea peşinde koşmaya çalıştığını belirterek, "Bunun geçmişte Türkiye karşı uygulanmasının çok ağır bedelleri var.Anadolu'yu işgale giriştiler, 140 bin Yunan gencinin cesedini geride bıraktılar. Kıbrıs'taki bedeli ağırdır.Bunun ezikliği ve bunun ortaya koyduğu ihtirasla Türkiye'ye düşmanlık yapıyor" dedi.