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Dünya

Abdullah Ağar paylaştı! Putin ve Hafter'i çıldırtacak görüntüler

Libya Ulusal Mutabakat Hüküemeti, Hafter'e darbeler indirmeye devam ediyor. Ülkede birçok stratejik nokta ele geçirilirken darbeci Hafter'in mühimmat anlamında büyük zarar gördüğü tahmin ediliyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Rus yapımı Mİ-35'lerin rezil duruma düştüğü o anlar paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:52:00 -

Libya Ulusal Mutabakat Hüküemeti, darbeci Hafter'e büyük darbe indirdi. Hafter'in Rusya ve BAE aracılığıyla ateşkes yapmak istediği öne sürülüyor.

Birçok noktayı kaybeden Hafter, savunma gücü anlamında Rusya ve BAE'nin desteği ile bölgeye getirilen önemli silah ve savaş araçlarını kaybediyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rus yapımı Mİ-35 taarruz helikopterinin rezil duruma geldiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde UMH güçleri, ele geçirilen helikopteri en yakın noktadaki askeri bölgeye taşıyor.

Ağar paylaşımında, "Savaşın ironisi. Milyonlarca dolarlık, ölümcül ateş gücüne sahip Mİ-35 taarruz helikopterinin düştüğü duruma bak. Bozuk triporter gibi! Hafter’ten ele geçenlerden..." dedi.

 

 

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Yorumlar

hizipsavar

ihalardan kaçıyor :)
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