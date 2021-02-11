Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Dün Irak'ın Kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Konuya ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Gorillalar şaşırmış

Harekata ilişkin Twitter hesabından kısa bir değerlendirme yapan Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Gorillalar dün gece fena şaşırmış! Gara'da başlayan Pençe Kartal-2 için: "Skorskyler kuzeyden değil güneyden geldi" diyorlar. Mehmetçik; GundeGuze, Meyroke, Siyane, Çemşeritke, Yekmal, Kanisarke hakimleri Deşta Kafya ve Deşta Nehle'ye güneyden indirme (aslında o bindirme) yapmış." bilgisini verdi.