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Abdullah Ağar Ortadoğu’nun en büyük sorununu açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı programda Kur’an-ı Kerim ile ilgili konuştu. Ağar Ortadoğu coğrafyasının en büyük sorununu da açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:09:00 -

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı programda Ortadoğu coğrafyasının en büyük sorununa değindi.

Şirk ve terör arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Ağar, Kur’an-ı Kerim ile ilgili de konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ağar, ‘Şirk ile terör...Şirk ile bozgun arasındaki ilişki. Kısaca. Şirkin kullandığı metotları bilmek! Allah ile aramıza girenler mesela, bizi kendilerine ‘KUL’laştıranlar, İslam görüntülü ruhbanlar.’ İfadelerine yer verdi.

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