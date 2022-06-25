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Spor Abdülkerim sonrası şimdi Emre Mor savaşı yaşanıyor!
Spor

Abdülkerim sonrası şimdi Emre Mor savaşı yaşanıyor!

Şampiyon Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı. Bordo-mavililer genç oyuncu için Gervinho artı bir miktar para teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 14:53:00 -
Abdülkerim sonrası şimdi Emre Mor savaşı yaşanıyor!

Şampiyon Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Emre Mor için Karagümrük'ün kapısını çaldı. Bordo-mavililer genç oyuncu için Gervinho artı bir miktar para teklifinde bulundu.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karagümrük’e geçtiğimiz hafta imza atan Andrea Pirlo, Trabzonspor’un gözden çıkardığı Gervinho’ya talip oldu.

Oyuncu için Trabzonspor ile görüşen Karagümrüklü yöneticiler bu talebi Trabzonspor’a iletirken bordo-mavili kulüp farklı bir yöntem izleyerek, Gervinho’ya karşılık Emre Mor’u talep ettİği öğrenildi.

Gervinho artı para

Gervinho’ya karşılık bir miktar da para teklif eden Trabzonspor’un bu talebi Karagümrük tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Oyuncuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken Emre’nin menajeri Trabzonspor iddialarını doğruladı.

 

 

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