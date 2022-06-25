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Spor Abdülkerim golü sonrası, Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Spor

Abdülkerim golü sonrası, Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'ye büyük müjde geldi. Transfer söylentilerinin bir numaralı ismi Kim Min-Jae'nin Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmada ikna olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:38:00 -
Abdülkerim golü sonrası, Fenerbahçe'ye büyük müjde!

 

Transfer söylentilerinin bir numaralı ismi Kim Min-Jae'nin Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmada ikna olduğu iddia edildi.

Kadrosuna Lincoln Henrique ve Bruma gibi isimleri katan Fenerbahçe 'de diğer yandan takımda olup transfer teklifi alan oyuncuların geleceği merak ediliyor.

KIM MIN-JAE'DEN F.BAHÇE TARAFTARINI SEVİNDİREN KARAR

Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi. Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı.

STOPER DEFTERİ F.BAHÇE İÇİN KAPANDI

25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı. Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek. (Sabah)

 

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