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Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli futbolculara: Çöp diyorum, çöplük diyorum

Spor yorumcusu Abdulkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından çok sert eleştirilerde bulundu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 02:34
Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli futbolculara: Çöp diyorum, çöplük diyorum

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Abdülkerim Durmaz Beyaz TV'de Fenerbahçeli futbolcuları çok sert bir dille eleştirdi.

"Çöp diyorum, çöplük diyorum''

Fenerbahçeli futbolcular beni mahkemeye verebilir. Çöp diyorum, çöplük diyorum. Bunlara güruh diyorum. Tabi ki ortada suç varsa bir numaralı isim Başkan Ali Koç'tur. Bunu Ali Koç da söyledi ve sorumluluğu aldı.

Ancak şu var, Ersun Yanal'a kadar neler neler oldu. Comolli'nin transferlerinde 50 tane dedikodu çıktı. Sonra Ersun Yanal değişimiyle bu dedikodular kayboldu. Verilen hasar bitmedi ve devam edecek. Bu transferleri kim yaptı? Bu transferleri nasıl yaptılar? Bugün takımın 33 puanı var. Taraftar, takımın arkasından çekilseydi bugün Fenerbahçe'nin 25-26 puanı olurdu. İddia ediyorum. Taraftarların itelemesiyle 12 puan alındı.

"Süt testi de yapmalı''

Fenerbahçe bundan sonra transfer yapacaksa, süt testi de yapmalı. Ben bu futbolcuların karakterleri ve emdikleri sütten bile şüpheliyim.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 02:34
  1. Abdülkerim Durmaz
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor

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