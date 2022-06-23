Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girecek dev kulüpler transfer döneminde de karşı karşıya geldi. Konyaspor ve Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Bardakçı yerel basına verdiği röportaj da bu ayrılığı duyurmuş oldu.

"Herkes hakkını helal etsin"

Konya Yeni Haber sitesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki başarılı stoper yerel medyaya açıklama yaparak, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

Kulüp rekoru

Konyaspor altyapısında yetişen 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olarak kulüp tarihinin en yüksek bedel ile ayrılan futbolcusu oldu.