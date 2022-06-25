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Spor Abdülkerim Bardakçı kimdir kaç yaşında?
Spor

Abdülkerim Bardakçı kimdir kaç yaşında?

Galatasaray'ın renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakçı'nın kariyeri mercek altına alındı. Peki, Abdülkerim Bardakçı kim? Abdülkerim Bardakçı kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-06-25 14:45:00 -
Abdülkerim Bardakçı kimdir kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Abdülkerim Bardakçı konusunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Peki, Abdülkerim Bardakçı kim kaç yaşında?

Abdülkerim Bardakçı kimdir kaç yaşında? Abdülkerim Bardakçı ne söyledi?

Abdülkerim Bardakçı 7 Eylül 1994'te Konya Meram'da dünyaya geldi. Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakçı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi.

Stoper mevkiinde oynayan Bardakçı, Konyaspor formasıyla 116 maça çıktı ve 9 gol atıp 8 asist yaptı.

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