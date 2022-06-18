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Spor Abdülkerim Bardakçı gönlündeki takımı açıkladı!
Spor

Abdülkerim Bardakçı gönlündeki takımı açıkladı!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile duraklamaya giren görüşmeler yeniden hız kazandı. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı istiyorum" diyerek gönlünden geçeni kulübüne iletti. Gönül verdiği takım Beşiktaş olan Abdülkerim, çocukluk aşkına kavuşmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 13:12:00 -
Abdülkerim Bardakçı gönlündeki takımı açıkladı!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile duraklamaya giren görüşmeler yeniden hız kazandı. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı istiyorum" diyerek gönlünden geçeni kulübüne iletti. Gönül verdiği takım Beşiktaş olan Abdülkerim, çocukluk aşkına kavuşmak istiyor.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile duraklamaya giren görüşmeler yeniden hız kazandı.

27 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 30 milyon TL'lik teklife olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, Abdülkerim'in Konya yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası bir kez daha harekete geçti.

Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı istiyorum" diyerek gönlünden geçeni kulübüne iletti. Gönül verdiği takım Beşiktaş olan Abdülkerim, çocukluk aşkına kavuşmak istiyor.

 

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