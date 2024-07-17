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Medya Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu
Medya

Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:25:00 -
Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu

Abdulkadir Selvi, Trump'a yapılan suikast girişiminde Gizli Servis'in rolünü sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Selvi, Trump'ın suikast girişiminden sonra Gizli Servis'i savunduğunu belirtti. Gizli Servis'in açıklamalarının kuşkuları artırdığını ifade eden Selvi, büyük suikastların Gizli Servis desteği olmadan yapılamayacağını yazdı. Selvi, suikastın arkasındaki gizli bağlantıları araştırmaya devam ettiğini belirttiği Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, Trump'a yapılan suikast girişiminde Gizli Servis'in rolünü sorgulayan bir yazı kaleme aldı. Selvi, Trump'ın suikast girişiminden sonra Gizli Servis'i savunduğunu belirtti. Gizli Servis'in açıklamalarının kuşkuları artırdığını ifade eden Selvi, büyük suikastların Gizli Servis desteği olmadan yapılamayacağını yazdı. Selvi, suikastın arkasındaki gizli bağlantıları araştırmaya devam ettiğini belirttiği Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Trump, suikasttan sonra sıcağı sıcağına verdiği röportajda Gizli Servis’e toz kondurmuyor. Hem başımı hafifçe sağa çevirmemiş olsaydım ölmüş olacaktım diyor hem de Gizli Servis çalışanlarının kahramanca iş çıkardıklarını savunuyor.

Gizli Servis ise sanki bir suikastı önlemiş, sanki kurşun gelip Trump’ın kulağını sıyırmamış, sanki kendilerine yapılan ihbarlara rağmen suikastçıyı sağ olarak kıskıvrak yakalamış havalarında.

Kurşun Trump’ın kulağını sıyırıp geçtikten sonra yaptıkları iş başkanın etrafını sarmak, bir de siyah gözlüklerini düzeltmenin dışında ne yaptılar?
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Bu nasıl kahramanlıkmış böyle anlamadım.

GİZLİ SERVİS İKNA ETTİ Mİ

Gizli Servis’in Wisconsin’deki merkezinden yaptıkları açıklamayı izleyince kuşkularım daha da arttı. Çünkü hiçbir soruya cevap vermediler.

Cumhuriyetçi Parti’nin seçim kampanyası için 18 aydır hazırlandıklarını söylediler. 56 saha ajanı ile çalışmışlar. FBI’ın saha ajanları sahadan sürekli olarak istihbarat toplamış.

18 aydır çalışmasalar bakalım ne olacaktı? Trump’ın cenaze törenini mi yapacaktık?

Trump suikastını deştikçe Gizli Servis’le ilgili kuşkularım büyüyor.

Çünkü bu tür büyük suikastlar Gizli Servis desteği olmadan yapılamaz. (...)"

 

 

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