Abdulkadir Selvi’den flaş ifadeler! ‘Muharrem İnce doğru olanı yapıyor’

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, davet gelmesi halinde, Danıştayın kararı sonrası asli hüviyetine kavuşan Ayasofya Camii'ne ilk namaza gidebileceğini söyledi.

Basında geniş yer bulan Muharrem İnce’nin açıklamalarına bir yorum da yazar Abdulkadir Selvi’den geldi.

Erdoğan'dan İnce'ye Ayasofya daveti

Bazı isimlerin 24 Temmuz'da Ayasofya'da olmak istediklerini iletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleriyle birlikte, "Davet gelirse Ayasofya'da ilk namaza giderim" diyen CHP'li Muharrem İnce'ye de beklediği davet gelmiş oldu.

Muharrem İnce doğru olanı yapıyor

Abdulkadir Selvi yazısında Muharrem İnce’ye de değinerek, ‘Muharrem İnce’yi zaman zaman eleştiriyorum. Ama doğrularını da destekliyorum. Muharrem İnce, “Davet edilirse Ayasofya’da namaza giderim” dedi. Bunda eleştirilecek ne var? Muharrem İnce’nın CHP’liliğini kimse tartışamaz. Ayrıca Muharrem İnce sadece seçimden seçime cuma namazı kılan birisi değil. Meclis camisinde kaç defa yana yana cuma namazı kıldık. CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Deniz Baykal da torunlarını alır, bayram namazına giderdi’ dedi.

Selvi, ‘CHP, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karşı çıkmamakla da çok akıllıca bir iş yaptı’ ifadelerini de ekledi.