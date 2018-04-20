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Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Abdulkadir Selvi, cumhur ittifakına yönelik olarak içeriden ya da dışarıdan bir operasyon yapılacağını iddia etti.

20 Nisan 2018 Cuma 01:33
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında erken seçim ve cumhur ittifakı konuşuldu.

Hande Fırat'ın konuklarından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhur ittifakına yönelik bir operasyon iddiasında bulundu.

CUMHUR İTTİFAKINA OPERASYON İDDİASI

Abdulkadir Selvi, erken seçim kararına ilişkin, "MHP'ye yönelik olarak değil ama cumhur ittifakına yönelik olarak içeriden ya da dışarıdan bir takım operasyonlardan kuşkulandıklarını düşünüyorum. Bir kuşku var. Sayın Bahçeli bu konularda erken uyarı sistemi önce çalışan bir lider. Belli ki sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda o gerekçelere ikna olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin sözleri FETÖ'nün seçimlere operasyon yapacağı iddialarını akıllara getirdi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 01:33
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