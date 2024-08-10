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Medya Abdulkadir Selvi’den bomba "Kılıçdaroğlu" kulisi! Vazgeçti
Medya

Abdulkadir Selvi’den bomba "Kılıçdaroğlu" kulisi! Vazgeçti

Yeniakit Publisher
2024-08-10 11:05:00 -
Abdulkadir Selvi’den bomba "Kılıçdaroğlu" kulisi! Vazgeçti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmak istediğini ileri sürdüğü önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu iddiasından vazgeçtiğini belirtti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmak istediğini ileri sürdüğü önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu iddiasından vazgeçtiğini belirtti.

Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor. O nedenle Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamayacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıyken kurultayı kaybetti. CHP Genel Başkanı olmadan gireceği bir kurultayı ise kazanma imkanının olmadığını görmüş olmalı ki, genel başkanlık rüyasına veda etti” ifadelerini kullandı.

 

 
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Gültekin

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ HATASI OLURDU.
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