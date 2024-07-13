Abdulkadir Selvi, tehlikeli gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu! Eyvah ki ne eyvah

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, NATO'nun son bildirisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selvi, NATO'nun Rusya ve Çin'i hedef alan açıklamalarının tehlikeli olduğunu belirtti. 10 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan NATO bildirisinin dünyayı daha güvensiz hale getirdiğini vurgulayan Selvi, Çin'in de dahil olduğu bir savaşın 3. Dünya Savaşı olacağını savundu​. Selvi, özetle şunları kaydetti:

"NATO bildirisi yayımlanıncaya kadar 3. Dünya Savaşı’yla ilgili iddialara ihtiyatlı yaklaşıyordum. Ama ne zaman ki NATO bildirisini gördüm, ABD’nin niyetinin yeni savaşlar çıkarmak ve 3’üncü Dünya Savaşı’nı başlatmak için planlar yaptığı kanaatine vardım.

NATO’dan Rusya-Ukrayna savaşının sürdürülmesi, yeni hedefin Çin olması gerektiği yönünde bir açıklama geldi.

10 TEMMUZ

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Barıştan tek bir kelime bile söz edilmedi. Savaş denildi, daha büyük savaşlar için çağrı yapıldı. 10 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan NATO bildirisi ile tehlikeli bir eşik aşılmış oldu. Dünya artık daha güvenli değil. (...)

Şu unutulmamalı ki, Çin’in içinde olduğu bir savaşın adı 3’üncü Dünya Savaşı olur."