Abdulkadir Selvi: Suriye operasyonu AK Partili vekilleri müthiş motive etti

Abdulkadir Selvi, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın kulis yansımalarıyla ilgili olarak yazı paylaştı.

İşte o yazının bazı bölümleri...

Operasyonun başladığı an

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinin duyurulduğu sıralarda Meclis’teydim. İktidar kulisinde, ’Cumhurbaşkanı harekâtın başlayacağı konusunda Putin’i bilgilendirdi. Harekât başlıyor’ yorumu yapıldı. Bu arada bir gözlemimi paylaşayım: Suriye operasyonu AK Parti milletvekillerinin müthiş motive etmiş durumda. Yürüyüşleri değişmiş. Önceden bir araya geldiklerinde AK Parti’yi konuşurlardı. Dün kuliste kulak kabarttım, o psikolojiyi üzerlerinden atmışlar, operasyonu tartışıyorlardı. Saat 16.00’ya gelindiğinde ise CNN Türk ekranlarında İsmail Umut Arabacı canlı yayında savaş uçaklarımız tarafından Resulayn’daki PKK’ya ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Türkiye, Barış Pınarı harekâtının başladığını CNN Türk’ten Başak Şengül’ün anonsu ile duydu. Başarılı yayıncılığından dolayı CNN Türk ekibini tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesini sorduğum kaynaklar sadece bilgilendirme amaçlı olmadığını, Rusya’nın desteğini sağlamaya dönük olduğunu söylediler. Söz konusu Suriye olunca Rusya’nın desteğinin sağlanması önemliydi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasında ilginç bir nokta vardı. Çavuşoğlu, ’Suriye dahil ilgili ülkelere gerekli bildirimlerde bulunacağız’ dedi. Suriye vurgusu ilk kez bu denli güçlü olarak yapılıyor. Bu bildirim Rusya üzerinden mi yapıldı, yoksa Suriye ile doğrudan temas mı kuruldu? Suriye ile Türkiye arasında istihbari bir kanalın olduğunu biliyoruz ama diplomatik kanal kuruldu mu bilmiyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklaması bize gösteriyor ki Suriye konusunda bir ilerleme var.

Üç hedef

Suriye operasyonuna ilişkin üç noktanın altı çiziliyor.

1. Operasyon sadece PKK-YPG’ye karşı değil. Harekâtın en önemli amaçlarından biri DEAŞ’la mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekâtın başladığını duyurduğu tweet’inde ’PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekâtı başlamıştır’ dedi. DEAŞ’la ilgili olarak ABD’nin verdiği rakamlar, birimlerimiz tarafından abartılı bulunuyor. Operasyon bölgesinde 1500 civarında DEAŞ’lıdan söz ediliyor. Ayrıca Türkiye, DEAŞ’a karşı Cerablus’ta Fırat Kalkanı harekâtını düzenleyen bir ülke.

2. Halkımızın güvenliğini ve devletimizin bütünlüğünü tehdit eden PKK-YPG terörünü önlemek.

3. Güvenli bölge oluşturup Suriyeli sığınmacıları buraya yerleştirmek. 500 bin civarında Suriyelinin bu topraklara geri dönmesi hedefleniyor. Çünkü zaten bunların önemli bir kısmı PKK tarafından bölgeden sürülmüş Suriyeliler.

Türkiye, DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı harekâtını gerçekleştirdi. Zeytin Dalı harekâtında ise Afrin’den PKK’yı söküp attık. Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan hatta PKK’ya kurdurulmak istenen terör koridorunu kırmak açısından önemli. Ancak bu operasyonları Rusya’nın bölgesinde yaptı. Barış Pınarı harekâtı ise PKK’nın sırtını dayadığı ABD’nin koruması altındaki Fırat’ın doğusunda gerçekleşiyor. ABD’nin sayesinde Suriye’nin kuzeyinde bir ’garnizon devlet’ kuracağı hesabını yapan PKK’nın hayalleri bir kez daha toprağa gömülmüş oldu. Bu operasyon o açıdan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’ndan daha farklı. PKK’nın rüyası sonra erdi. Sırtını ABD’ye dayayıp Suriye’de bir terör koridoruna sahip olacağını düşünen PKK, bir kez daha anladı ki Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez.

ABD’nin desteğiyle Suriye’de bir terör devleti kurma hayalini kuran PKK, bir kez daha anladı ki Türkiye bitti demeden bu iş bitmez."