Abdülkadir Selvi açıkladı! 6'lı Masa'nın ortak adayı belli oldu

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday" başlıklı bugünkü yazısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6'lı Masa'da artık kabullenildiğini belirtti.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına diğer partiler ikna oldu. Bir tek Akşener kalmıştı. İYİ Parti’de de artık Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabullenilmiş durumda. Ona uygun modeller konuşulmaya başlandı" dedi.

Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmaların devam etmesine karşın CHP liderinin "adaylık" konusunda kararlı olduğunun altını çizen Selvi, "Kılıçdaroğlu kesin aday. Ya ortak aday olacak ya da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak deniliyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kararlı

Abdülkadir Selvi yazısında şunları kaydetti:

"6’lı Masa’nın adayı olmadığı takdirde Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin adayı olacağının altı çiziliyor. 26 Ocak’taki toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konusu ele alınacak ama 30 Ocak’taki lansmandan sonra liderlerin cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere özel bir gündemle bir araya gelmesi öneriliyor. O toplantıya CHP’nin sadece Kılıçdaroğlu’nun ismini getireceği genel bir kabul görmüş durumda. Kılıçdaroğlu adayken CHP, masaya İmamoğlu ve Yavaş ismini önerir mi? İYİ Parti bunun farkında. O nedenle “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engelleyemeyiz” deniliyor."

Ekrem bekle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önündeki en büyük engelin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Selvi şöyle devam etti:

"Önce “Gel Ekrem” vardı şimdi bu “Ekrem bekle”ye döndü. Nasıl mı? Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararlılığı karşısında Ekrem İmamoğlu’na, “Sen bu seçimde aday olma. Ben iki yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç, 14’üncü cumhurbaşkanlığına aday olma, iki yıl sonra 15’inci cumhurbaşkanlığına aday ol” diye telkinde bulunduğunu yazmıştım.

İYİ Parti’nin başkanlık divanında bu konu da konuşuluyor. Bazı üyeler Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirince, İmamoğlu’nun önündeki en büyük engelin Kılıçdaroğlu olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na rağmen İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu aday göstermesinin siyasi nezakete uymayacağının altı çiziliyor. “İmamoğlu’nun yaşı genç. 2 yıl beklesin, CHP’ye genel başkan da olabilir, cumhurbaşkanı adayı da olabilir” deniliyor."

İbre Kılıçdaroğlu'ndan yana

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının artık kesin olduğunu, İmamoğlu'nun sırasını beklemek zorunda kalacağını aktaran Selvi yazısını şöyle noktaladı:

"Bakalım Ekrem İmamoğlu sabredebilecek mi? Sanıyorum iş oraya doğru gidiyor. İYİ Parti’de dahi Kılıçdaroğlu’nun adaylığına paralel formüller tartışıldığına göre, Kılıçdaroğlu ortak aday olacak. Ekrem İmamoğlu da sırasını bekleyecek. Artık CHP Genel Başkanlığı mı olur, cumhurbaşkanı adaylığı mı olur, yoksa finali İBB’den mi yapar orasını bilmem."