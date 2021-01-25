Abdulhamit Gül ve Süleyman Soylu üzerinden çirkin algı: Davutoğlu yine fitne peşinde!

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine çirkin hakaretlerde bulunan kişinin serbest bırakılmasına sitem eden Bakan Solyu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder." demişti.

Bakan Gül sosyal medya çığırtkanlarına seslenmişti

Bakan Soylu'nun paylaşımından sonra açıklamalarda bulunanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Çirkin sözleri kınıyorum, lanetliyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir." ifadelerini kullanarak Bakan Soylu'nun paylaşımını fırsat bilerek sosyal medyadan 'adalet' çığırtkanlığı yapanlara seslenmişti: "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz."

Fitnecilere Ahmet Davutoğlu da katıldı

Bakan Gül'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği algısını oluşturan bazı muhaliflerle malum medya fitne peşinde koşmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Abdulhamit Gül ile Süleyman Soylu arasında problem varmış imasını sürdüren Davutoğlu şunları söyledi:

"Siz Twitter’dan birbirinize laf sokasınız diye mi atandınız makamlara! İçişleri Bakanı bir gün tweet atar açıkça kendisine imtiyaz ister, diğer gün bir tweet atar kendisini polis, savcı ve yetmez hakim yerine koyup ahkam keser. Beyler, kendinize gelin kendinize! Siz Twitter'da trollük yapmaya başlarsanız, ülkede adaleti sokak çeteleri ve mafya sağlamaya, kamu düzenini kendisini devletin sahibi zanneden bir siyasi parti lideri sağlamaya kalkar."

AK Partili isimler de tepki göstermişti

AK Partili bazı isimler tarafından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında herhangi bir problem olmadığı ifade edilmiş yapılan çarpıtmalar kınanmıştı:

Numan Kurtulmuş: "Her iki bakanımız da siyasetin içinden yetişmiş, tecrübeli, devleti de tanımış olan iki değerli bakan arkadaşımızdır. Birbirleriyle çok yakın diyalog içinde olan iki bakanımızdır. Asla aralarında herhangi bir çekişmenin olması söz konusu değildir. Hele bunu sosyal medya üzerinden dile getirdikleri kanaati doğru değil."

Mehmet Muş: "Adalet Bakanı sayın Gül, doğrudan İçişleri Bakanı'nın paylaşımına yönelik bir açıklama yapmadı. Sayın Adalet Bakanı, açılan hashtagh'e tepki gösterdi. Bakan Soylu'nun mesajının altında yüzlerce yorum yapıldı. Adalet Bakanı'nın tepkisi buna. Biz bir hukuk devletiyiz ve kanunlar ne ise o uygulanır."