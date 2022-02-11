Abdulhamid Han'ın torununundan Cemil Kılıç'a çağrı! 'Yüreğiniz varsa yüz yüze tartışalım'

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Sultan 2. Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Serdar Arseven'in Youtunbe kanalına konuştu.

Osmanoğlu, Abdülhamid'e iftira ve hakaretlerle saldıran herkese "hodri meydan" dedi. Osmanoğlu, "Klavye aslanları, karşıma gelin, yüz yüze konuşalım." çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cennet Mekân Sultan Abdülhamit Han hakkında çok ağır, çok çirkin ithamlarda bulunan "İlahiyatçı" etiketli Cemil Kılıç, "Abdülhamit İslam adına savunulamaz. Zira yaptıkları İslam'a sığmıyor. Türklük adına hiç savunulamaz. Zira Türklüğe en büyük darbeyi vuranlardan biri. Türk'üm ve Müslümanım. Bu nedenle ben ona Allah rızası için karşıyım. Birileri razı olacak diye Allah'ın rızasına sırt çeviremem." demişti.

Kılıç öte yandan şu çirkin paylaşımı da yaptı: