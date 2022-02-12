Sosyal medyada dini değerlere yönelik hakaret tepkisi! 'Kur'an'a hakaret edene ses yok, İhsan Şenocak'a var'
Üniversitelerin akademik kadrolarında yer alıp, dini değerlere birbiri ardına hakaret eden Prof. ünvanlı "hocaların", görevlerine sorunsuz şekilde devam etmesi, sosyal medyada da tepki ile karşılandı.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya kullanıcıları, dini değerlere birbiri ardına hakaret eden akademisyen ünvanlı "hocalara" bir yaptırım uygulanmamasına tepki gösterdi.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın görevden alındığı günleri hatırlatan bir sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi:
Sözde ilahiyatcı İlhami güler "Kur’an‘dan bu ayetleri çıkarın" dedi, ses yok! Cihad kısa Meryem annemize "zina" isnat etti, ses yok! Tefsirci Mustafa Öztürk "Kur’an Uydurma" dedi, ses yok! Kur’an‘ın ayetlerini okuyan Efendimizin (SAV) sünnetini anlatan İhsan Şenocak Hocamıza ses de var yaptırım da!