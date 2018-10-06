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Abdülhamid Han'ın Theodor Herzl'e oynadığı büyük oyun!

Gazetemiz yazarlarından Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu ve Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Akit TV'nin çiçeği burnundaki programı Kayıt Dışı Tarih çarpıcı konuları masaya yatırdı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 23:36
Abdülhamid Han'ın Theodor Herzl'e oynadığı büyük oyun!

 yeniakit.com.tr 

Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'ın tarihi gerçekleri ortaya koyduğu Filistin ve Kudüs'ün konu alındığı bölümde, Theodor Herzl'in 2. Abdülhamid Han'ın Filistin'den toprak istemesinin ardından ona sert bir cevap verdiğini bizzat kendi hatıralarında anlatıldığını ifade edildi.

"Bir karış toprak vermem"

Theodor Herzl'in bizzat kendi ağzından 2. Abdülhamid Han hakkında iftiracılara cevap niteliğinde itirafların paylaşıldığı programda Sultan'ın Filistin'den bir karış toprak vermediği ifade edildi. 

Theodor Herzl'in ifadesiyle 2. Abdülhamid Han toprak istenmesinin ardından şu sert karşılığı veriyor:  'Bir karış bile toprak satamam. Çünkü o bana değil, milletime aittir. Yahudiler milyonlarını saklasınlar. İmparatorluğum parçalanınca belki de Filistin'i tek kuruş ödemeden elde edeceklerdir. Fakat ancak kadavramız parçalara ayrılabilir. Vücudumuzun canlı canlı kesilip biçilmesine razı olamam.' 

Herzl'e oynanan büyük oyun

Önemli olayların ortaya çıktığı programda, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı kızdırdığını anlayan ve tekrar 2. Abdülhamid'den özür dileyen Herzl, yatırım yapmak istediğini beyan edildiği de vurgulandı. Sultan'ın, projeleri görmek istemesiyle haftalarca uzayan bu süreçte, gelişmeleri "Yahudiler Osmanlı'ya para vermek istiyorlar" diyerek Fransa'ya karşı koz olarak kullandığı belirtildi. Fransa'dan bu süreçte birçok taviz koparıldığı aktarıldı.

Programda en dikkat çeken söz ise "En küçük bir Filistinli'ye dahi sorsanız Abdülhamid Han'ı bilir." ifadeleri oldu.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 23:36
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