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Dünya Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti
Dünya

Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika (84) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 06:50:00 -
Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın vefat ettiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.

Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, bardağı taşıran damla olmuş ve bir toplumsal tepki dalgasının fitilini ateşlemişti.

Cezayir'de, bu dönemde başlayan protesto dalgası karşısında, ülkedeki rejimin bel kemiği niteliğindeki Cezayir ordusunun, gösterilere desteğini açıklaması ve cumhurbaşkanlığına karşı yaptığı sözlü uyarılar karşısında, Buteflika, Nisan 2019'da görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

 

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