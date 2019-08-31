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Abdou Razack Traore, Demir Grup Sivasspor´da

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Abdou Razack Traore ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
Abdou Razack Traore, Demir Grup Sivasspor´da

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Traore için kulüp tesislerinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi.

İmza törenin töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Abdou Razack Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore, sözleşmesi bittikten sonra hocamızın isteği ile renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur" dedi.

Sivasspor'un yeni ismiAbdou Razack Traore ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımızı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da23 maçta forma giymiş bu maçlarda 1 gol 3 de asist yapmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
  1. Abdou Razack Traore
  2. kırmızı-beyazlı ekip
  3. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz
  4. Sivasspor
  5. Konyaspor
  6. Rıza Çalımbay

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